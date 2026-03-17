ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さん（３４）が１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演した。この日「フィギュアに青春を捧げ、彼氏いない歴＝人生」というプロフィールが紹介されると「生まれてから一度も彼氏がいたことがなくて。一回もないんです」と言い切った高橋