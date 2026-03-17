アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の安全確保に向けて、日本を含む各国に支援を求めました。【映像】「喜んで支援すべき」だと協力を迫ったトランプ氏トランプ大統領「（ホルムズ海峡を通過する原油に）日本は95％、中国90％、欧州もかなり依存し韓国も35％だ。彼らにはホルムズ海峡の警備に協力してほしい」トランプ大統領は16日、アメリカは石油を中東に依存していないとしたうえで、ホルムズ海峡を通過する石油に依存