昨夜、氷見市の山あいで住宅を焼く火事がありました。けが人はいないということです。氷見警察署によりますと、きのう午後8時半すぎ、氷見市矢田部の無職・前繁さん（81）が自宅にいたところ火事に気付き、逃げたしたうえで親族に連絡し、その親族から消防に通報がありました。火はおよそ1時間30分後に消し止められました。この火事によるけが人はいないということです。現場は能越自動車道の氷見南インターチェンジからおよ