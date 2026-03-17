＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】巨漢力士の細すぎる手足（実際の様子）体重152キロ超の巨漢力士の“意外なスタイル”が注目を集めた。土俵に登場したその姿に「足は美脚」「腹と胸に特化してる」と反響が相次いだ。注目を集めた力士とは、序ノ口七枚目・京の里（伊勢ノ海）。先場所体重140キロだった京の里は、今場所は152.6キロに増量。10キロ以上も重たくなった巨漢の京の里だったが、