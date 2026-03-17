アメリカのトランプ大統領は今月下旬に予定している中国訪問を1カ月ほど延期するよう要請したと明らかにしました。【映像】中国訪問の約1カ月の延期要請をしたトランプ氏トランプ大統領は16日記者団に対し、イランとの戦闘が続く間は自身は国内にとどまる必要があるとして、今月31日から予定している中国訪問を1カ月ほど延期するよう要請したと明らかにしました。トランプ大統領は「戦争中だからといって何か駆け引きがある