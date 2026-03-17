ソフトバンクは、ダンスを"スポーツ"として応援する取り組みの一環とした新CMを、2026年3月13日から公式YouTubeチャンネルで公開。「動きだせば、景色は変わる。」篇では、アニソンダンスパフォーマンスユニット「REAL AKIBA BOYZ」のメンバー・龍さんが出演しています。撮影では設定のみを共有して...日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE（ディーリーグ）」のトップパートナーとして、ダンスの発展と普及を支援してきたソフトバン