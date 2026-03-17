中華料理店「れんげ食堂Toshu」では、2026年3月16日から、ランチタイム限定で「ニラ玉ラーメン」を販売中です。忙しい日でも手軽に満足感を味わえるれんげ食堂Toshuの「ニラ玉」をラーメンの主役に仕立てた「ニラ玉ラーメン」が、開店から17時までのランチタイム限定でお得に登場しています。「ニラ玉ラーメン」の麺は国産小麦を100％使用していて、つるっとした喉ごしと程よい弾力が特長。醤油ベースのスープに、ふわとろ玉子を組