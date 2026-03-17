１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円０７銭前後と前週末と比べて６５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円０３銭前後と同７０銭弱のユーロ高・円安だった。 ベッセント米財務長官が１６日の米ＣＮＢＣのインタビューで「米国はイランの石油タンカーのホルムズ海峡通過を容認している」と述べたことなどを受け、米原油