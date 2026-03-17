１７日の東京市場で日経平均株価は反発する見通しだ。事実上の封鎖状態にあったホルムズ海峡において一部船舶の航行が再開したと伝わり、米原油先物相場が急落。ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は１バレル＝１０２ドル台から一時９２ドル台と大きく水準を切り下げた。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のビロル事務局長が追加的な石油備蓄の放出の可能性を示唆したこともあって、前日