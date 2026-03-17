待遇に不満があったわけでも、会社に馴染めなかったわけでもない。そんな優秀な女性社員がある日あっさりと退職を決めてしまった。転職する気が一切なかった彼女の心を動かしたのは、ヘッドハンターの意外な態度だった。部下が無意識のうちに求めているたった1つのことに、上司は気付けなかった。※本稿は、国際コーチ連盟マスター認定コーチの伊藤 守『3分間コーチ 対話がひらく人と組織の未来』（ディスカヴァー・トゥエンティワ