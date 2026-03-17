― ダウは387ドル高と5日ぶりに反発、原油価格の上昇一服で幅広い銘柄に買い戻し ― ＮＹダウ 46946.41 ( +387.94 ) Ｓ＆Ｐ500 6699.38 ( +67.19 ) ＮＡＳＤＡＱ 22374.18 ( +268.82 ) 米10年債利回り4.225 ( -0.057 ) ＮＹ(WTI)原油 93.50 ( -5.21 ) ＮＹ金 5002.2 ( -59.5 ) ＶＩＸ指数23.51 ( -3.68 ) シカゴ日経225先物 (円建て)54275 ( +745 ) シカゴ