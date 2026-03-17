大阪6月限ナイトセッション 日経225先物54230+700 （+1.30％） TOPIX先物3633.5+45.5 （+1.26％） シカゴ日経平均先物54275+745 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 16日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。原油先物価格の下落が投資家心理を改善させ、幅広い銘柄を買い戻す動きとなった。事実上閉鎖されているホルムズ海峡で、一部の船舶は同海峡を通過し始