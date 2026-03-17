仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は15日、台湾・中央社の報道を引用し、中国で水を売ることが「もうかるビジネス」になっている理由について報じた。データ調査機関GlobalData（グローバルデータ）の最新報告で、2024年の中国のボトル入り飲料水の市場規模は332億ドル（約5兆3000億円）に達し、消費量は623億リットルに上ったことが分かった。同報告では、29年には市場規模が415億ドル（約6兆6000