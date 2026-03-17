原油価格の指標となるアメリカのWTI原油先物価格は16日、4営業日ぶりに値下がりしました。16日のニューヨーク原油相場はイランがインドなど一部の国のタンカーに対し、ホルムズ海峡の航行を許可していると伝わり、中東の原油供給への過度な懸念が和らいだことから、売り注文が優勢となりました。WTI先物価格は前日に一時1バレル＝100ドルの大台を再び突破しましたが、結局、前の週末に比べて5ドルあまり安い93ドル50セントで取引を