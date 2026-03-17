尾田栄一郎による人気漫画を原作としたNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRAND LINE”のメイキング映像が解禁され、新キャラクター・トニートニー・チョッパーの制作舞台裏が明らかになった。【動画】実写版チョッパー、舞台裏映像本作は原作者の尾田がエグゼクティブプロデューサーを務める海洋冒険ドラマ。モンキー・D・ルフィ（イニャキ・ゴドイ）率いる“麦わらの一味”が、常識を覆す海域「偉大な