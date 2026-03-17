元巨人チア・菊池桃子さんが台湾で新たな挑戦台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーディングチーム「Passion Sisters（パッションシスターズ）」として活躍する菊池桃子さんは、2023年まで巨人の「VENUS（ヴィーナス）」として活動した。単身で台湾球界へ飛び込んで2025年にデビュー。台湾ならではの文化をひしひしと感じた1年だった。異国の地に飛び込む決断に迷いはなかった。「不安よりも先に、やりたい気持ちが出てくる性格な