ディートリック記者のまさかの間違い大騒動に発展しかねない事態だった。ドジャースのミゲル・ロハス内野手が禁止薬物違反により、80試合の出場停止になると米メディア「ジ・アスレチック」のエバン・ドレリッチ記者が16日（日本時間17日）に自身のX（旧ツイッター）にて報じた。しかしその直後に削除。まさかの“事実誤認”があったようだ。日本時間午前7時2分頃。ディートリック記者は「速報：ドジャースのミゲル・ロハスが