元楽天・土屋朋弘氏が伝える「捕球から送球への動き」守備のとき、打球への1歩目や捕球後の送球がもっとスムーズになれば…と悩む親子や指導者は多いだろう。華麗なスローイングを実現するには、何から取り組むべきか。現役時代に楽天で4年間投手としてプレーし、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、守備の動き出しを良くしたい選手、特に内野手に向けた、楽しみながら取り組めるコーディネ