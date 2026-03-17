子どもの観察眼には驚かされることがあります。ある日筆者の友人B子は5歳の姪っ子に似顔絵を描いてもらいましたが、完成した絵が予想外過ぎて、人生を見つめ直すことに……。 5歳の姪と一日過ごすことに B子が独身時代の話です。ある休日、一人暮らしのB子の元に実家の母から連絡が来ました。5歳の孫娘（B子にとっては姪）を一日預かることになったから手伝ってほしいとのこと。実家へは車で20分ほど。B子は快く受け入れま