猫の『ひのき』ちゃんは、飼い主さんご一家の息子さんと大の仲良し。家族になってから8年が経過し、互いに成長した今もなお、無邪気に遊んでしまうようです。 当動画は公開後わずか3日で1.7万再生を達成するとともに、「お兄ちゃんとひのきの関係はもう尊いんだよなぁ」「8年前から変わらない関係。尊い」との声が殺到しています。 【動画：高校生の男の子と追いかけっこするネコ→どちらも楽しそうで…あまりにも尊い『家族愛を