おうちでティータイムを楽しみたい時は【シャトレーゼ】へ！ 美味しそうな「季節限定スイーツ」が充実しています。どれを選ぼうか迷った時は、食べ比べを楽しむのもいいかも。今回は苺が使われたケーキや、ペーストをたっぷり絞ったモンブランといった、見逃せない季節限定スイーツをご紹介します。 しっとり柔らかな「プレミアム苺フレジェ」 みずみずしくフルーティー