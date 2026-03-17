甘えん坊な猫さんは、飼い主さんに抱っこしてもらうのが大好き。抱っこしてほしい時には、反則級の可愛さで甘えてくるそうです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で66万回以上表示を突破！コメント欄には「する！するー！させてー！」「甘えんぼさんだなぁ」といった声が寄せられました。 【写真：抱っこしてもらうのが大好きなサビ猫→足下までやって来ると…反則級にかわいい『アピール』】 抱っこし