WBCでアメリカ決勝進出野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国がドミニカ共和国を2-1で下した。優勝まであと1つ。試合後に主将アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が発した言葉に、日本ファンも驚いていた。ジャッジは接戦をものにしたドミニカ戦後、囲み取材でWBCについてコメント。「正直、ワールドシリーズよりも規模が大きい。ここの観客、メキシコと対戦した時の観客