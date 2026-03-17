朝日放送テレビの増田紗織アナウンサー（29）が16日、自身のインスタグラムを更新。今年の3月をもって同社を退社することを発表した。 【写真】私服もエレガント！な増田アナウンサー 増田アナは「この度3月末をもって7年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました」と発表。朝日放送に向けて「様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」とつづった。 最後に