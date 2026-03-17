宮崎が大分に1-0で勝利し、60クラブ唯一の全勝で勝ち点18となった明治安田J2・J3百年構想リーグの第6節が行われた。3月15日時点の各グループの順位表が発表され、「磐田はどうした」「テゲバ強っ！」など注目を集めている。WEST-Bの1位から3位については、テゲバジャーロ宮崎が大分トリニータに1-0で勝利し、60クラブ唯一の全勝で勝ち点18。EAST-Aでは、ベガルタ仙台がSC相模原に3-1で勝利し、勝ち点16で1位となった。ブラウブ