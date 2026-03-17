上田綺世が2分間で2ゴールを決めて逆転勝利オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は現地時間3月15日、エールディビジ第27節のエクセルシオールとのダービーマッチ（2-1）に先発出場した。逆転の2ゴールを挙げ、チームを勝利に導いたストライカーに対し、オランダ紙「de Volkskrant」は「上田のおかげで、怒りではなく安堵が広がった」と、その勝負強さを称賛している。フェイエノールトは前半30分に先制を