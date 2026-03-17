北海道千歳市立千歳市民病院は１６日、入院中の９０歳代の男性患者に看護師が薬を誤って投与し、死亡させる事故があったと発表した。伊藤昭英院長らが同日記者会見を開き、「患者の冥福（めいふく）をお祈りし、ご遺族に深くおわび申し上げる」と陳謝した。容器はよく似ており、保管場所も近く発表によると、看護師は１３日午前４時３０分頃、ナースコールで痛みを訴えた男性患者に対し、点滴で鎮痛剤を投与しようとしたところ