テレビアニメ『ひらやすみ』が、2027年1月よりNHK総合テレビにて放送されることが決定した。あわせてティザービジュアルと特報映像が解禁された。【動画】公開された『ひらやすみ』特報映像ビジュアルでは本作の象徴でもある平屋の前で、バイクを押しながら歩くヒロトと、ばーちゃんの姿が印象的に描かれている。高く澄んだ空にぷかぷかと浮かんだ雲と共に、「ただいまおかえり」というキャッチコピーもそっと添えられている