「放射7号」残りの区間も“暫定開通”へ東京都第四建設事務所が練馬区で事業中の「放射第7号線（大泉）」について、2026年3月17日に未開通部約1kmを暫定的に交通開放します。途中にある墓地の移転問題を抱えている区間ですが、進展することとなりました。 【え…!?】これが「お墓を残して一部開通する幹線道路」です（地図／写真）放射7号は、東京都心から関越道の練馬IC、外環道の大泉ICの先まで通じている幹線道路「目白通り