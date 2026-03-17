ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会のフィナーレを飾る、パラアイスホッケー決勝は１万564人の観客が見守る中、アメリカがカナダを下して大会５連覇を達成した。２大会ぶりにパラリンピックの舞台に戻ってきた日本は、予選リーグ全敗。16年ぶりの白星を狙ったものの、初勝利を挙げることはかなわなかった。猛攻に耐えるも力尽きる時間を割いて対策した初戦のチェコ戦を２-３で落とした日本は、カナダ戦、スロバキア