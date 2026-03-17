米国のマーク・デローサ監督が１６日（日本時間１７日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで決勝に向けての前日会見を行った。前日１５日（同１６日）の準決勝ではドミニカ共和国に勝利。優勝候補同士の対決に競り勝って、世界一へ前進した。同戦では米国が１点リードの９回２死三塁場面で、迎えたペルドモの打席のストライク判定について波紋が広がった。フルカウントからの最後のボール気味の球がまさかのストライ