ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１７日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「ホルムズ封鎖日本の戦艦派遣は」が２位になったことを伝えた。この日は５万４４８１人がニュースを選び、ランキングが決定した。番組では事実上封鎖状態となっているホルムズ海峡をめぐり、米国のドナルド・トランプ大統領が日本など複数国に艦船派遣などの支援を要