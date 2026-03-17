【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアは16日、自動運転車向けに開発したプラットフォームを、日産自動車やいすゞ自動車、中国のEV大手BYDなどが採用すると発表した。自動車メーカー各社が、特定の条件下なら運転手なしで走行できる「レベル4」に対応する車両の開発に役立てる。エヌビディアのプラットフォームは、車載半導体、センサーなどを統合した自動運転車向け基盤。標準設計を採用することで、世界展開の効率化