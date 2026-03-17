笑顔でキャッチボールするドジャース・大谷＝グレンデール（共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは16日、各地でキャンプが行われ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えた日本代表選手が合流した。ドジャースの大谷はアリゾナ州グレンデールでチームに加わり、壁当てや遠投で再始動した。ブルージェイズの岡本は合流初日から紅白戦に出場し、3打数1安打だった。エンゼルスの菊池はキャッチボー