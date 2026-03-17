【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア【映像】GRヤリス、信じられない姿で激走（実際の様子）15日まで行われ日本人の勝田貴元が初優勝したWRC第3戦サファリ・ラリー・ケニア。大荒れとなった今大会、3日目には現在ランキングトップでトヨタのエースがサスペンションごとタイヤを引き摺りながら激走する物凄いシーンが見られ、ファンを驚かせている。サファリは今季初のグラベル（未舗装路）ラリーだが、非常