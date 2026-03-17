世界各国から選ばれた精鋭たちが集う米陸軍工兵学校に日本人女性として初めて派遣された筆者は、困難な課題をどのように乗り越えてきたのか。学校や職場でも応用できる、問題解決力の養い方とは？※本稿は、元・陸上自衛隊幹部の有薗光代『セルフスターター 自分で自分を動かすスキル 米陸軍工兵学校で学んだ仕事と人生で大切なこと』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。道なき道を切り拓く工兵は「戦うエンジニア