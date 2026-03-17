フリーアナウンサー生島ヒロシ（７５）が、文化放送で４月からパーソナリティーを務めることが１６日、分かった。詳細は後ほど発表される。生島が１９９８年からＭＣをつとめた古巣ＴＢＳのラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」（月〜金曜午前５時）を電撃降板したのは、昨年１月２７日のオンエア後だった。コンプライアンス違反が問題となりあと５回で、放送７０００回の節目を迎える直前のことだった。「今まで経験