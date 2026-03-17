ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のマーク・デローサ監督がスポーツ専門局ESPNの番組で、「WBCは、いずれシーズンの真ん中に移されることになると思う」と語った。「もし大会がシーズンの真ん中に行われれば、選手たちはベストの状態で参加できる。全ての投手も出場できるし、誰もが本当に参加したいと思うはずだ。今は、選手がキャリアのどの段階にいるかによって事情が変わってくる。すでに大型契約を結ん