◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）イタリアのフランシスコ・セルベリ監督が１６日（日本時間１７日）、準決勝・ベネズエラ戦の試合前会見に臨んだ。ベネズエラ出身ながら、イタリア出身の父を持つことでイタリア代表としてプレー経験もあるセルベリ監督。サッカー大国として知られるイタリアが今大会は快進撃を続けている。１次ラウンドで米国に勝利して１位突破する