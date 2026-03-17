お前、死んだはずでは……！マーベル・テレビジョンのドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2の予告編映像に、かつて死亡したキャラクターがちらりと登場している。 注目して欲しいのは、こちらの映像の0:12だ。車内のキングピン／ウィルソン・フィスクの後景に、ジェームズ・ウェスリー（トビー・レナード・ムーア）の影があるではないか。 ﻿ ウ