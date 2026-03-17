『プラダを着た悪魔2』は前作『プラダを着た悪魔』（2006）から実に20年ぶりとなる待望の続編だ。世界中のファンが歓喜しているが、気になることがある。ミランダ（メリル・ストリープ）、アンドレア（アン・ハサウェイ）のこと、本気で忘れてた…？ 前作では、ファッション誌「ランウェイ」で働くことになったアンドレアが、完璧主義のカリスマ編集長ミランダのもとで揉まれながら成長していく姿が描かれた。続編ではメイ