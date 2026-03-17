ライアン・ゴズリング主演、ベストセラーSF小説を映画化した超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズの仕掛け人であるフィル・ロード＆クリス・ミラーによる久々の監督作だ。 『くもりときどきミートボール』（2009）や『LEGO(R) ムービー』（2014）などでも革新的な映像体験を作り上げてきたロ