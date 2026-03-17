ガールズグループi-dleのシュファが、大胆な姿を披露した。シュファは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】みぞおちまでザックリ…シュファ、大胆露出公開された写真には、ヴィンテージ風のデニムセットアップをスタイリッシュに着こなしたシュファの姿が収められている。特に、みぞおち付近まで大胆に開いたトップスからは、彼女の代名詞とも言える透き通るような白い肌が覗き、視線を奪った。カメラを