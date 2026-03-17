南アフリカのブライレストランでは、焼きたての肉（右）とともにパップ（左）、チャカラカ（奥）を食べるのが一般的だ＝2021年10月23日、ヨハネスブルクのソウェト地区、遠藤雄司撮影 南アフリカの夏に欠かせないのが「ブライ」と呼ばれるバーベキュー。家族や友人が集まり、肉を焼きながら語り合う時間は、単なる食事を超えた国民文化として人々の生活に根付いている。この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「地球