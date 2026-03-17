音楽や小説に心打たれ、世界が一変するような瞬間を、あなたは味わったことがあるだろうか。角田光代さんの新作長編『明日、あたらしい歌をうたう』は、そんなまばゆい一瞬を、読者に与えてくれる小説だ。“書くって楽しいよな”って思えるような話を書きました「私にしては明るい話を書きました（笑）。以前、ちょっと重めの内容を連載していた頃、小説を書くことが辛くなってしまって。連載が終わった後、発表のあてもないまま、