今回、Ray WEB編集部はマウントをとってくる女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。同じサークルの彼と付きあうことになった主人公。それを知った同じサークルの女の子から、マウントを取られるようになり……？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】私の彼氏にまとわりつくマウント女子...【衝撃発言】を連発してきて！？
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