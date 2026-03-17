高市首相が「影のアメリカ大統領」と接触「影のアメリカ大統領」と高市総理が3月5日、首相官邸で意見交換をしたというニュースに波紋が広がっている。米パランティア社の創業者ピーター・ティール氏だ。米テック業界に詳しい作家の木澤佐登志氏によれば、ティール氏は「民主主義を否定し、国家も政治も不要」だと訴え、その過激な主張から「暗黒の思想家」の異名をもつ。テクノロジーの進歩を加速させ、人々の福祉よりも社会の変革