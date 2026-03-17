グラン・カナリアの高みを望む特別仕様車ベントレーモーターズ・ジャパンは3月10日、ラグジュアリーSUV『ベントレー・ベンテイガ』の特別仕様車『アルテナーラ・エディション』の受注を開始した。【画像】ラグジュアリーデザインの高み『ベントレー・ベンテイガ・アルテナーラ・エディション』のディテールを見る全21枚『ベンテイガ』の最高峰モデルとして設定された『アルテナーラ・エディション』の名前は、グラン・カナリア