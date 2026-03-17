EV計画見直しの可能性フィアットの『グランデ・パンダ』から、高性能なアバルトの派生モデルが誕生する見込みだ。これに伴い、アバルトが内燃機関への回帰を果たす可能性もある。【画像】新世代パンダ誕生！ 愛嬌のあるイタリアン・クロスオーバー【フィアット・グランデ・パンダを詳しく見る】全21枚アバルトの欧州向けラインナップには、小型車『500』とクロスオーバー『600』の高性能バージョンという2車種しかないが、いずれ