レディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」から、女優・山下美月さんが着こなす「SNIDEL SPRING COLLECTION」が公開されました。春らしい軽やかさと女性らしさを兼ね備えたコレクションは、見ているだけで気分が高まるラインナップ♡2026年3月16日(月)12:00（正午）より、オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、MASH STOREアプリにてWEB先行販売がスタート。新しい季節を彩る、ポジティブな春スタイルに